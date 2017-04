Milan, Antonini: "Per Donnarumma prevarrà il cuore. De Sciglio? Ambiente ostile"

26/04/2017 18:30

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA DE SCIGLIO / Il calciomercato Milan del momento è certamente legato ai rinnovi di Gigio Donnarumma e Mattia De Sciglio. Entrambi i calciatori hanno un contratto in scadenza nel 2018 ma se per il portiere la speranza di vederlo ancora in rossonero è tanta, per il terzino la situazione sembra ormai compressa, soprattutto dopo i fatti di domenica, che lo hanno visto preso di mira dalla tifoseria.

Luca Antonini, che è cresciuto nel Milan, come i due giovani calciatori, ha detto la sua sulle situazioni contrattuali di De Sciglio e Donnarumma: "Sono convinto che per Gigio alla fine prevarrà il cuore e la voglia di giocare nel Milan con la fascia del capitano, visto il progetto della nuova proprietà - ammette l'ex giocatore ai microfoni di 'Tutti convocati' a 'Radio 24' - Per Mattia, invece, il discorso è diverso e non credo che abbia voglia di rinnovare, in quanto si è creato un ambiente ostile intorno a lui. Credo che sia legittimo per De Sciglio pensare di cambiare aria, soprattutto dopo quello che è successo domenica scorsa".

Milan, corsa all'Europa League: il parere di Antonini

L'ex terzino del Milan ha parlato pure della corsa all'Europa League, che non dovrebbe condizionare comunque il prossimo calciomercato: "Il Milan come l'Inter non sta attraversando un buon momento - prosegue Antonini - I rossoneri giocheranno a Crotone e sicuramente non sarà facile, visto che i calabresi sono in piena corsa per la salvezza. Andare a vincere là sarà dura. Il Milan ha avuto dei periodi in cui faceva grandi partite, e altri in cui giocava male. E' una stagione strana".

M.S.