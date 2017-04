Calciomercato Napoli, per Szczesny anche tre 'sponsor' speciali

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

NAPOLI SZCZESNY COLONIA POLACCA / E' sempre più lui il candidato ad indossare la maglia numero 1 del Napoli il prossimo anno. Wojciech Szczesny potrebbe essere il prossimo portiere di Sarri, da acquistare nel calciomercato estivo, pronto a giocarsi il posto con Pepe Reina e a raccoglierne l'eredità. Tutto sembra condurre a lui, dai 'giochini' del presidente De Laurentiis alle tante voci di mercato suffragate anche da alcuni incontri con gli agenti, che per ora avrebbero dato esito interlocutorio ma tutto sommato positivo. Insomma, si può essere ottimisti, anche per un altro motivo che ha poco a che vedere con il campo.

Calciomercato Napoli, da Milik a Zielinski: Szczesny in azzurro ritrova la colonia polacca

Insomma, uno dei grandi nodi del prossimo calciomercato Napoli è sempre più vicino a sciogliersi del tutto. Il polacco incontra ancora qualche perplessità legata prevalentemente all'ingaggio molto alto, ma tutto sembra condurre verso questa ipotesi. Szczesny ha l'ok del presidente De Laurentiis, che in conferenza stampa la scorsa settimana ha tracciato proprio il suo identikit. Ha senz'altro il gradimento di Sarri e anche dei tifosi, che a più riprese sui social hanno espresso il loro entusiasmo di fronte a questa ipotesi. Ma soprattutto a Napoli c'è già chi sta premendo per un suo arrivo, oltre a Giuntoli che spinge sempre più forte per Szczesny al Napoli. Si tratta dei connazionali e compagni di Nazionale Milik e Zielinski, che insieme con l'altro polacco di proprietà degli azzurri, Lasicki, hanno formato un bel gruppo e sono pronti ad accogliere a braccia aperte il quarto moschettiere. Lasicki attualmente è in prestito al Carpi, ma con i connazionali più affermati ha formato un sodalizio importante, tanto che anche di recente i tre sono stati immortalati mentre erano insieme in barca al largo della costa napoletana. Rispetto ai giovani talenti già a disposizione di Sarri, Szczesny è un pizzico più 'maturo' (classe '90, gli altri sono fra il '94 e il '95) ma sicuramente si troverebbe alla grande. Di sicuro parlano la stessa lingua fuori dal campo, ci vorrà davvero poco per vederli parlare la stessa lingua anche in campo.