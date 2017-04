Fiorentina, doppio allarme in vista del Palermo

26/04/2017 17:55

FIORENTINA TOMOVIC GONZALO - Continuano a preoccupare in casa Fiorentina le condizioni di Tomovic e Gonzalo Rodriguez per la sfida di campionato contro il Palermo. Sia il serbo che il capitano viola si sono allenati ancora a parte nella seduta odierna e restano in forte dubbio per la gara di domenica pomeriggio al 'Barbera'. Paulo Sousa spera di recuperare almeno uno dei due, altrimenti sarebbe costretto a schierare un pacchetto difensivo di assoluta emergenza contro i rosanero.



G.M.