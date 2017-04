Manchester United, Mourinho senza pace: nel derby out anche Pogba

26/04/2017 17:41

MANCHESTER UNITED INFORTUNIO POGBA / Piove sul bagnato per José Mourinho: il manager del Manchester United dovrà fare a meno anche di Paul Pogba nel derby di domani sera contro il City, fondamentale per un piazzamento Champions. Il francese non ha ancora superato il problema muscolare patito contro il Burnley, come spiegato in conferenza stampa da Mourinho. Il forfait di Pogba andrà ad unirsi a quelli di Ibrahimovic, Rojo, Mata, Smalling e Jones.

B.D.S.