Calciomercato Inter, un ex Juventus come supermanager

26/04/2017 17:22

CALCIOMERCATO INTER CAPELLO / Un ex Milan e Juventus al vertice dell'Inter: Suning starebbe pensando di affidare a Fabio Capello un ruolo di primo piano nell'area tecnica. Come riferisce 'corrieredellosport.it', per l'ex commissario tecnico di Russia e Inghilterra sarebbe pronto un incarico da supermanager a partire dal prossimo anno. Non un ruolo da allenatore quindi, per Capello ma un incarico dirigenziale di primo piano.

B.D.S.