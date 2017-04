Calciomercato Napoli, Dezi: "Sogno l'azzurro. L'obiettivo è la serie A"

26/04/2017 17:11

CALCIOMERCATO NAPOLI DEZI PERUGIA / Jacopo Dezi è uno dei protagonisti della grande stagione del Perugia. Il centrocampista, a segno anche ieri contro il Verona, è di proprietà del Napoli, squadra in cui potrebbe tornare: "Il mio obiettivo è giocare in Serie A poi non so come andrà a finire quest'anno, ma spero di riuscire ad andarci con il Perugia - ammette il calciatore ai microfoni di 'Radio CRC' - C'è tempo per pensare al prossimo anno. Giocare col Napoli sarebbe un sogno ma ormai sono diversi anni che vado in giro in prestito quindi il primo obiettivo è giocare in serie A e spero di riuscirci già quest'anno".

M.S.