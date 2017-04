Burnley, UFFICIALE: Barton annuncia il ritiro e attacca la Fa

26/04/2017 16:49

BURNLEY BARTON RITIRO SQUALIFICA / Squalificato per 18 mesi per aver violato il regolamento sulle scommesse, il centrocampista del Burnley Joey Barton ha annunciato il suo ritiro in un lungo comunicato nel quale commenta la decisione della Fa. Una sanzione che - dice il calciatore - "mi costringe al ritiro". Barton conferma di aver "piazzato più di 15mila scommesse su tutta una serie di sport, poco più di 1200 sul calcio e con poche sterline. Mi piace guardare lo sport e prevederne il risultato. Tra il 2004 e il 2011 ho scommesso anche contro la mia squadra, ma in queste poche occasioni non giocavo e non ero nemmeno in panchina. Non potevo influenzare il risultato in alcun modo. L'ultima di queste scommesse contro la mia squadra risale a sei anni fa, quando stavo attraversando un periodo delicato e quando il regolamento della FA non era ancora così rigido in queste cose".

Il calciatore ritiene eccessiva la sanzione e 'bacchetta' la FA: "Se fosse veramente seria nell'affrontare questo problema, dovrebbe guardare prima di tutto alla propria dipendenza dalle società". Barton ricorda di non essere "il solo ad avere problemi con il gioco d'azzardo nel calcio" ed evidenzia come "il calcio non è sicuramente un ambiente facile per chi vuole smettere di giocare" anche perché "ogni volta che sollevo una maglia da gioco sto sponsorizzando una società di scommesse".

B.D.S.