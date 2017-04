Calciomercato Juventus, assist Wenger per Sanchez: "Non lo vendo in Premier"

Maurizio Russo

26/04/2017 16:53

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHEZ / La Juventus è concentrata su questo finale di stagione che potrebbe portare allo storico Triplete. Se per lo scudetto è solo questione di tempo e la finale di Coppa Italia (contro la Lazio) è già stata conquistata, dopo il sorteggio che vedrà i bianconeri opposti al Monaco anche la strada in Champions League sembra meno in salita. Di pari passo, tuttavia, la dirigenza dei campioni d'Italia è al lavoro sul calciomercato per rinforzare ulteriormente una rosa già fortissima la prossima estate. Tra gli obiettivi principali, soprattutto in caso di cessione di Mandzukic, c'è quello di prendere un attaccante eclettico che possa agire da ala e da seconda punta. E il primo nome sulla lista del Dg Marotta è sempre quello di Alexis Sanchez.

Calciomercato Juventus, Psg ostacolo principale nella corsa a Sanchez

L'attaccante cileno andrà in scadenza di contratto con l'Arsenal nel 2018 ed il rinnovo del contratto non sembra affatto vicino nonostante le parole di Arsene Wenger in conferenza stampa: "Sono fiducioso che possa firmare in estate: è felice qui e c'è la volontà di tutte le parti di proseguire insieme". Parole poco convincenti che si scontrano su quelle pronunciate dallo stesso manager dei 'Gunners' e che faranno certamente piacere alla Juve: "Non venderemo Sanchez a nessun club della Premier League, questo è sicuro! Non vedo perché dovremmo farlo: il nostro obiettivo è rinforzarci e non rinforzare le nostre concorrenti". Chelsea e Manchester City, quindi, devono considerarsi fuori dalla corsa. Per riportare in Italia il 'Niño Maravilla' il calciomercato Juventus dovrà però superare un ultimo ostacolo, quello rappresentato dai francesi del Paris Saint-Germain.