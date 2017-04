Sampdoria, la foto di Schick accende il calciomercato

26/04/2017 16:15

SAMPDORIA SCHICK MILANO / In temi di selfie e social, basta uno scatto per far divampare una trattativa di calciomercato. Patrik Schick se ne è reso conto in queste ore, guardando gli effetti che ha avuto una foto postata su Instagram. Il selfie scattato a Milano dall'attaccante della Sampdoria ha, infatti, avuto come conseguenza l'incendiarsi di voci sul suo futuro.

Tra le rivelazioni di questo campionato con tredici gol e tre assist, il giovane talento ceco ha acceso su di sé i radar delle big della Serie A. Nel calciomercato Inter a più riprese si è parlato di un forte interesse dei nerazzurri per il blucerchiato e la sua visita a Milano non hanno fatto altro che incrementare le speranze dei tifosi della 'Beneamata', che intravedono in lui il partner ideale di Icardi. Giovani, ricchi di talento e qualità, la coppia perfetta per tornare a far sognare il popolo nerazzurro.

Calciomercato Inter, Schick a Milano: è sfida con Milan, Juve e Napoli

Non solo Inter però: Milano è anche la città del nuovo Milan cinese, desideroso di costruire una squadra capace di vincere nel presente e nel futuro. Proprio quello che garantirebbero calciatori dell'età e delle qualità di Schick. Insomma, lo scatto del 21enne non ha fatto altro che infiammare il calciomercato, anche perché tra le interessate al calciatore non ci sono soltanto le milanese.

Il Napoli è dato da tempo con gli occhi puntati su di lui e anche la Juventus ha mosso i primi passi per mettere le mani su Schick. I bianconeri potrebbero anche acquistarlo subito e poi lasciarlo un anno in prestito in Liguria. Schick al momento ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro e si sta lavorando per aumentarla con il rinnovo del contratto.

B.D.S.