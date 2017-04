Napoli, che rimpianti: 30 punti per Palermo e Pescara. Due 'regalati' da Sarri

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

26/04/2017 16:38

SERIE A NAPOLI / E' un Napoli sorprendente quello che viene fuori dall'analisi di questa stagione. Una squadra che è stata in grado di sopperire alla grande assenza di Gonzalo Higuain, fenomeno del gruppo azzurro, andato alla Juventus nello scorso calciomercato estivo. Il gruppo di Sarri non ha potuto più fare affidamento sui colpi di genio dell'argentino, in grado di risolvere quasi ogni gara con un colpo di classe. Lo spogliatoio ha però trovato la giusta coesione per tornare a combattere, sfoderando un tipo di calcio migliore, proveniente dal gioco di squadra. Raggiunto però un certo livello, le news Napoli hanno iniziato a evidenziare un certo appagamento.

Il Napoli aspira alla grandezza ma, ancora una volta, si è fermato alle porte della vera lotta scudetto. Troppi i punti di distanza dalla Juventus, che ora rischiano seriamente di far perdere anche la seconda posizione, attualmente occupata dalla Roma. I giallorossi sono a più 4 sugli azzurri e si sono dimostrati alquanto costanti nell'arco dell'intera stagione. Il Napoli invece ha evidenziato fin troppe amnesie tra centrocampo e difesa, mostrando ancora una volta il fianco alle piccole della serie A.

Napoli, è davvero necessario Higuain per battere il Palermo?

Prendendo come esempio due gare in particolare, è facile esplicare il perché del mancato salto di qualità della squadra di Sarri: Pescara-Napoli e Napoli-Palermo. Nessun match può essere sottovalutato, in campionato come in Coppa. Una lezione che la Juventus ha imparato a proprie spese nei primi anni post Serie B. Oggi i bianconeri addentano ogni match, provando a chiuderlo fin da subito, nei primi trenta minuti magari. Al Napoli manca questa cattiveria, questa concentrazione totale, che duri 95', in grado di garantire ranghi serrati e intimorire gli avversari. Gli azzurri rappresentano una splendida squadra ma non una corazzata, come dimostrano appunto gli stop subiti contro Palermo e Pescara.

Il 21 agosto scorso, nella prima giornata di campionato, il Pescara è riuscito a segnare ben due reti, con i partenopei affidatasi poi a Mertens come prima accadeva con Higuain. Una rimonta rocambolesca che però conta ben poco nell'ordine di tale ragionamento. Di certo più sfortunata la gara interna contro il Palermo del 29 gennaio, con tante conclusioni di poco fuori o parate. Resta però il fatto che i rosanero siano riusciti a perforare la retroguardia di Sarri, che ha poi approfittato di uno svarione del portiere ospite. Palermo e Pescara hanno collezionato, sommando i due totali, 30 punti in questa stagione, ed è impensabile che due di questi siano arrivati proprio contro il Napoli. Per la cronaca, con Roma e Juventus, la penultima e ultima del campionato hanno ottenuto zero punti.