Italia, Tavecchio: "Auguro a Sarri di allenare la Nazionale"

Dall'inviato Andrea Corti

26/04/2017 16:15

TAVECCHIO SARRI VENTURA - A margine del 'Premio Berazot', Carlo Tavecchio ha parlato ai giornalisti presenti tra cui l'inviato di Calciomercato.it: "Sarri sulla panchina della Nazionale? In questo momento siamo molto presi nelle qualificazioni ai Mondiali, non ho mai pensato ad alternative a Ventura. La vita ad ognuno dà delle possibilità, spero ci sia questa possibilità anche per Sarri - ha detto il presidente della Figc - Spero non sia l'ultimo derby per Totti, mi auguro che la sua vita sportiva continui. Il tempo è il tempo per tutti, lui dovrà giudicare se è in grado o no: l'unico arbitro della propria gestione è lui. Sarri mi ricorda Sacchi come innovazione, umanamente magari Herrera, che era un uomo molto di pugno e rigore".

G.M.