Calciomercato Inter, il Tottenham vuole blindare Alderweireld

26/04/2017 16:07

CALCIOMERCATO INTER ALDERWEIRELD TOTTENHAM / In vista della prossima stagione, l'Inter è alla ricerca di rinforzi un po' in tutte le zone del campo. Anche sulle fasce laterali in difesa, dove un nome particolarmente caldo è quello di Alderweireld, terzino del Tottenham. Ma gli 'Spurs' non intendono stare a guardare e, secondo il 'Mirror', intendono fare l'impossibile per trattenerlo. E' allo studio un rinnovo di contratto fino al 2020 con un adeguamento di stipendio sui livelli di quello garantito a Lloris e a Kane, ossia di crica 6 milioni di euro a stagione.

N.L.C.