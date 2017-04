Calciomercato Napoli, consulente Kondogbia: "E' pentito di non essere venuto qui"

26/04/2017 15:56

CALCIOMERCATO NAPOLI KONDOGBIA / Geoffrey Kondogbia poteva finire al Napoli. Parola del suo consulente, Paolo Schiavone, che a 'Radio Kiss Kiss Napoli' ha dichiarato: "Non è che sia pentito di essere andato all'Inter, ma quando sente i miei racconti sulla città e sulla squadra di Sarri, pensa che poteva finire qui. Qualche anno fa ci fu un pour parler, ma non se ne fece niente. Per il futuro, chissà, tutto può accadere". Una pista che magari in un futuro non troppo lontano potrebbe riaprirsi, visto che il feeling con i nerazzurri non è mai sbocciato del tutto.

N.L.C.