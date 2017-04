Calciomercato Juventus, fasce made in Italy: vicino De Sciglio, concorrenza per Conti

Salvatore Lavino (Twitter @sal85lav)

26/04/2017 19:04

JUVENTUS CALCIOMERCATO DE SCIGLIO / Non mancano le soluzioni di calciomercato tutte made in Italy per la Juventus che verrà. Il club bianconero è stato accostato nelle ultime settimane a diversi prospetti che si sono messi in luce quest'anno, come il giovane Andrea Conti, 23enne terzino destro dell'Atalanta. Abile a ricoprire anche il ruolo di esterno di centrocampo, sta risultando tra gli elementi migliori della compagine orobica in questa stagione. Conti viene dato in orbita Juventus da diversi mesi, grazie anche alla sua comprovata fede bianconera, stando a quanto rivelato dal suo procuratore lo scorso mese di gennaio. Sul giocatore continuano comunque ad essere presenti anche Inter e Napoli.

Il suo eventuale ingaggio farebbe il paio con quello di Mattia Caldara, che già ha animato il calciomercato Juventus ed il cui passaggio al club torinese è già stato formalizzato da tempo. Per l'undici di Massimiliano Allegri si profila poi anche la possibilità di mettere le mani su un elemento che ai tempi del proprio debutto in Serie A fece faville, per poi perdersi nel corso delle ultime stagioni tra infortuni e vicissitudini sfavorevoli del proprio club: stiamo parlando del milanista Mattia De Sciglio, che in rossonero è stato oggetto di critiche feroci e che adesso potrebbe approdare alla Juventus.

Juventus ambiente ideale per De Sciglio e Conti

De Sciglio, 24 anni, ha il proprio contratto con il Milan in scadenza a giugno 2018, cosa che lo rende un giocatore molto appetibile sul mercato insieme ad altri fattori come giovane età e capacità di ricoprire più ruoli su entrambe le fasce. Facile quindi ipotizzare come la Juventus possa avere su De Sciglio un certo appeal.

Del resto la Juventus è ben decisa a trattenere Allegri, e De Sciglio potrebbe trovare un allenatore che già lo conosce bene: fu proprio l'attuale tecnico bianconero a lanciarlo a Milano dalla Primavera. Allo 'Stadium' il laterale avrebbe anche modo di calarsi in quella che è la realtà calcistica più competitiva e vincente d'Italia, che sa creare stimoli ed offrire al tempo stesso importanti prospettive di vittoria: l'ideale per chi come lui necessita di un rilancio, o per uno come Conti che aspira a diventare un big. Entrambi sarebbero delle ottime alternative a lungo termine, considerando che Lichtsteiner e Daniel Alves hanno entrambi 33 anni.