Newcastle, aut-aut di Benitez: 100 milioni di sterline per il mercato o sarà addio

26/04/2017 15:35

CALCIOMERCATO NEWCASTLE BENITEZ / Il Newcastle è appena tornato in Premier League sotto la guida di Rafa Benitez, ma non vuole certo fermarsi qui. Per la prossima stagione, il tecnico spagnolo ha grandi progetti in mente per i 'Magpies'. Al punto che secondo il 'Sun' avrebbe avanzato una richiesta alla proprietà: quella di gestire in totale autonomia il mercato, con almeno 100 milioni di sterline a disposizione. La prossima settimana è in programma un incontro tra la società e l'allenatore, richiesto dallo stesso ex Inter e Napoli. Nel caso che le sue richieste non venissero accolte, potrebbe anche maturare un clamoroso addio.

N.L.C.