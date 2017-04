Inter, che fine ha fatto... Pelé

26/04/2017 15:15

INTER PELE / Torna su Calciomercato.it la rubrica 'Che fine ha fatto?', che ha come scopo quello di riportare all'attenzione dei tifosi interisti e non solo i giocatori che in passato hanno indossato la maglia nerazzurra finendo poi nel dimenticatoio. Le news Inter di oggi ci portano a parlare del classe '87 Vitor Hugo Gomes Passos, meglio conosciuto come Pelé.

Pelé, un soprannome che non gli ha portato fortuna

L'Inter lo 'scopre' nel Mondiale under 20 del 2007 decidendo di investire su di lui circa 2 milioni di euro. Il giovane portoghese ha fisico e buone qualità tecniche ma per avere un minimo di considerazione da parte di Mancini deve aspettare per quasi metà stagione. Del resto l'allora centrocampo nerazzurro contava calciatori esperti e di valore internazionale ai quali era pressoché impossibile rinunciare. Alla fine del suo primo e unico anno a Milano - in cui Zanetti e compagni metteranno in bacheca il terzo Scudetto consecutivo compreso quello targato Calciopoli - collezionerà 22 presenze e 2 gol, entrambi segnati in Coppa Italia contro la Lazio (in semifinale) e contro la Roma vittoriosa per 2-1 in finale. Pelé entra davvero nella storia dell'Inter solo a fine agosto, quando il suo cartellino viene ceduto nell'ambito dell'affare Quaresma: affare non solo col senno di poi tutto a vantaggio del Porto... Il ritorno in Portogallo dura appena sei mesi: nel gennaio della stessa stagione, infatti, i 'Dragoes' lo cedono in Premier, al Portsmouth. In Inghilterra non vede mai il campo. Un parziale riscatto arriva l'anno seguente: 23 presenze di discreto livello con la maglia del Valladolid, che però a giugno decide comunque di non riscattarlo.

Torna al Porto che, tuttavia, non ha intenzione di puntarci e difatti lo piazza a titolo definitivo - per poco meno di 700mila euro - all'Eskisehirspor. Nella Super Lig turca milita tre anni per un totale di 45 presenze e 4 gol. Nel 2013 si svincola firmando per i greci dell'Ergotelis: sei mesi dall'ottimo rendimento gli aprono le porte del titolato e più quotato Olympiacos: il sogno di un rilancio diventa però ben presto un'illusione. Solo 7 le presenze nell'anno dello Scudetto, appena 2 - entrambe nella Coppa Nazionale - in metà di quello seguente. A gennaio viene prestato al Levadiakos, dove riesce a ritrovare spazio e autostima prima di tornare e chiudere l'avventura con l'Olympiacos - poco prima dell'approdo del suo ex compagno interista Cambiasso - risolvendo il contratto. Nella stessa estate vola a Cipro legandosi all'Anorthosis, in cui gioca - sempre poco - ancora adesso, prossimo al compimento dei 30 anni.