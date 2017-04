Paris Saint-Germain, rivoluzione estiva: quante occasioni per la Serie A

26/04/2017 14:52

PARIS SAINT-GERMAIN CESSIONI / La rivoluzione programmata in estate per il Paris Saint-Germain potrebbe trasformarsi in un'occasione per i club di Serie A. Il club parigino, dopo aver ufficializzato il rinnovo di Edinson Cavani, ha in programma altri investimenti importanti: obiettivo per fare coppia con il 'Matador' è Aubameyang; alternative di lusso sono Sanchez e Aguero.

Ma anche il capitolo cessioni vanta nomi di eccezioni: oltre ai vari Krychowiak (possibile obiettivo della Roma targata Monchi), Ben Arfa, Sirigu (in prestito all'Osasuna e corteggiato dal Torino, oltre che da Napoli e Bayern Monaco), a salutare la Torre Eiffel potrebbero anche essere pezzi da novanta.

E' il caso di uno tra Di Maria e Lucas: l'argentino potrebbe essere il colpo della Juventus per il mercato estivo, ma anche l'Inter ci sta facendo un pensierino. Occhio però al Barcellona che segue l'evolversi della situazione. Da valutare anche la posizione di Pastore: per l'ex Palermo non mancano certo gli estimatori in Serie A. Pista bianconera anche per Matuidi, mentre Aurier fa gola al Milan cinese.

B.D.S.