Premier League, UFFICIALE: Barton squalificato 18 mesi per scommesse

26/04/2017 14:32

PREMIER LEAGUE BARTON SQUALIFICATO / Squalifica per Joey Barton: la Fa ha sospeso per 18 mesi il centrocampista del Burnley, a cui è stata comminata anche un'ammenda da 30mila sterline. Il calciatore è stato sanzionato per aver scommesso su partite di calcio, infrandendo il regolamento della Federcalcio inglese. Ben 1.260 le puntate su gare di calcio fatte dal calciatore tra il 26 marzo 2006 e il 13 maggio 2016. Barton ha ammesso di aver infranto il regolamento, ma in un lungo comunicato ha spiegato di ritenere eccessiva la sanzione, considerato che - come peraltro emerso durante il procedimento - non ha mai truccato una partita. A 34 anni, dovesse essere confermata la squalifica, per Barton la carriera calcistica potrebbe anche ritenersi conclusa.

B.D.S.