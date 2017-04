Chelsea, Conte: "Mai fatti paragoni con la Juventus, vogliono infangarmi"

26/04/2017 14:23

CHELSEA CONTE JUVENTUS / Antonio Conte non ci sta. Il tecnico del Chelsea torna sulle frasi pronunciate prima della gara con il Southampton in cui avrebbe sostenuto che la vittoria della Premier League sarebbe meglio dei tre scudetti vinti con la Juventus. A 'Sky Sport', l'ex ct della Nazionale esprime tutto il suo disappunto: "Nessuno mi ha mai chiesto di fare un paragone tra le vittorie al Chelsea e quelle con la Juventus. Io non l'ho mai fatto e mai lo farò. Da quando sono andato via c'è chi si diverte a infangarmi e mettermi contro i tifosi della Juventus. Ho sempre evitato di parlare della Juve per evitare polemiche, eppure mi si mettono sempre in bocca frasi che non ho pronunciato". Un modo per chiarire, una volta per tutte, che il passato è passato anche se non si cancella.

