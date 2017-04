26/04/2017 14:13

SERIE A SQUALIFICATI 33A GIORNATA / Sono quattro i calciatori squalificati per una giornata: problemi per il Milan con Montella che nella prossima giornata dovrà rinunciare a De Sciglio e Sosa. Il giudice sportivo ha fermato anche Dzemaili (Bologna) e Biraghi (Pescara). Tra gli allenatori, ammonizione con diffida per Caccia, collaboratore tecnico di Montella al Milan.

B.D.S.