Calciomercato Milan, clamoroso: Ibrahimovic sogna il ritorno... da dirigente!

26/04/2017 13:59

CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Bomba di mercato sul Milan. Secondo 'Premium Sport' Zlatan Ibrahimovic 'sogna' il grande ritorno ma nelle vesti di dirigente. Il fuoriclasse svedese è rimasto molto legato ai colori rossoneri ma il suo sogno potrebbe realizzarsi - forse - solo tra qualche anno visto che ha già annunciato di non avere alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo nonostante la rottura del crociato che lo terrà lontano dal campo per molti mesi e che probabilmente gli precluderà la permanenza al Manchester United. Nel futuro prossimo del 36enne, che in Italia ha giocato e e vinto anche con le maglie di Juventus e Inter, dovrebbe esserci la Mls, nello specifico i Los Angeles Galaxy.

R.A.