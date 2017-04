MLS, Kakà il più ricco: Giovinco secondo, Pirlo quarto

26/04/2017 14:08

MLS SALARI CALCIATORI KAKA' GIOVINCO PIRLO / La nuova vita di Kakà negli Stati Uniti è da nababbo. L'ex giocatore del Milan, oggi all'Orlando, secondo una classifica stilata da 'Sky Sports Uk' è il più pagato della MLS con circa 6,6 milioni di euro. Subito dietro Giovinco che al Toronto percepisce poco meno di 6,5 milioni. In terza posizione un altro giocatore del Toronto, l'ex romanista Bradley, pagato circa 6 milioni. Seguono Pirlo e Villa, che al New York City prendono rispettivamente 5,4 e 5,3 milioni di euro.

N.L.C.