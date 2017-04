dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)

26/04/2017 13:40

CALCIOMERCATO ROMA TOTTI / Anche su un argomento delicato come il suo futuro, Francesco Totti non perde la proverbiale voglia di scherzare. Durante la presentazione, avvenuta al Pop Up Store di Roma, del suo nuovo scarpino personalizzato, il capitano della Roma è stato avvicinato da un tifoso che gli ha chiesto: "Il prossimo anno?". Pronta la risposta del numero 10: "E che voi fa' il prossimo anno?".