Calciomercato Fiorentina, per il dopo Sousa piace Conceiçao

26/04/2017 13:35

CALCIOMERCATO FIORENTINA CONCEICAO NANTES / Via un portoghese, dentro un altro. La Fiorentina, alle prese con il probabile addio di Paulo Sousa, secondo il portale francese 'Le10sport.fr', vorrebbe rimpiazzarlo con Sergio Conceiçao. L'ex giocatore di Inter, Parma e Lazio sta ben figurando con il Nantes. Non a caso, anche la Lazio ha messo gli occhi su di lui. Ma il presidente del Nantes ha già blindato Conceiçao per la prossima stagione. Difficile strapparlo ai gialloverdi.

N.L.C.