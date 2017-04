Calciomercato Roma, futuro Mario Rui: non solo Napoli

Michele Spuri

CALCIOMERCATO ROMA FUTURO MARIO RUI \ Appurata la conferma di Massara al fianco di Monchi, il calciomercato Roma continua a tessere le proprie trame sia in uscita che in entrata. Oltre alla questione dei vari rinnovi da completare e quella legata al futuro di Luciano Spalletti, il neo ds giallorosso dovrà trovare una soluzione per quei calciatori che in questa stagione non hanno trovato molto spazio. Uno di questi è Mario Rui, non disponibile per la prima parte di stagione, complice la rottura del legamento crociato rimediata nella tournée estiva negli Stati Uniti. Il terzino sinistro ha esordito con la maglia giallorossa soltanto lo scorso 19 gennaio (un mese e mezzo dopo la sua prima convocazione), in occasione dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria, vinto per 4-0.

Calciomercato Roma, per Mario Rui tre opzioni in Serie A

L’esperienza alla Roma dell’ex giocatore dell’Empoli, acquistato dal club capitolino per una cifra complessiva di 9 milioni di euro più 1,5 di bonus, potrebbe durare una sola stagione. Infatti dal suo ritorno dall’infortunio, Rui è stato utilizzato poche volte dall’attuale tecnico giallorosso Luciano Spalletti: 4 partite in campionato, 2 in Europa League, 2 in Coppa Italia, per un totale di 607 minuti collezionati. Al netto del grave infortunio subito, il 25enne non ha mai del tutto convinto quando chiamato in causa, complice anche la mancata continuità di impiego, visto che in alcune occasioni al suo posto è stato preferito Juan Jesus, anche in assenza di Emerson. Come ammesso dallo stesso agente del calciatore, il suo futuro nel prossimo calciomercato sarà legato al prossimo allenatore della Roma. Intanto una pista calda potrebbe essere quella che porta a Napoli, vista la grande conoscenza degli schemi tattici di Maurizio Sarri, ma il profilo del portoghese potrebbe far comodo anche alla Fiorentina e al Torino.