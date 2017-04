Calciomercato Roma, ecco la cifra per il colpo Dolberg

26/04/2017 12:50

CALCIOMERCATO ROMA DOLBERG / La Roma, a caccia di rinforzi nel ruolo di centravanti, valuta il profilo di Kasper Dolberg dell'Ajax per il ruolo di vice (e futuro erede di) Dzeko: secondo quanto scrive oggi in edicola il 'Corriere dello Sport', la valutazione pari a 20 milioni di euro data al cartellino del giocatore dal club olandese è considerata eccessiva dalla dirigenza giallorossa, ma l'affare potrebbe andare in porto per 15 milioni. Sulle tracce di Dolberg c'è anche il Napoli.

S.D.