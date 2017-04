Calciomercato Inter, non solo Griezmann: Simeone vuole anche Arda Turan

26/04/2017 12:33

CALCIOMERCATO INTER ARDA TURAN / Diego Simeone ancora deve sciogliere le riserve sul suo futuro e di conseguenza dare una risposta al gruppo Suning che gli ha offerto un contratto importante per guidare l'Inter a partire dalla prossima stagione. Eppure già sono cominciate a circolare le voci sui giocatori che il 'Cholo' potrebbe chiedere come rinforzi alla proprietà nerazzurra. Da Antoine Griezmann, che però ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro e il Manchester United di Mourinho alle calcagne da tempo, ad Arda Turan.

Secondo 'Don Balon' il tecnico argentino vuole che l'esterno turco lo accompagni nella sua prossima avventura lontano da Madrid: il classe '87, pilastro dell'Atlético del 'Cholo' fino al trasferimento al Barcellona avvenuto quasi due anni fa, sarebbe decisamente più abbordabile rispetto all'attaccante francese considerati l'età e il fatto che il club blaugrana - non soddisfatto dal suo rendimento, sul quale hanno inficiato i numerosi guai fisici - sia disposto a privarsene al termine di questa stagione e a un prezzo non troppo alto. Per accontentare Simeone, del resto, Zhang Jindong sembra pienamente disposto a numerosi e corposi investimenti.

R.A.