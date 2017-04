Calciomercato Juventus, tra sogno e realtà: Mbappè accostato ai bianconeri

Giuseppe Barone

26/04/2017 12:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPÈ / Dopo aver eliminato il Barcellona nei quarti di finale di Champions League, la Juventus dovrà vedersela con il Monaco dei giovani terribili allenato da Jardim. Un ostacolo da non sottovalutare per la 'Vecchia Signora', che tra Champions ed intrecci di calciomercato, si ritroverà di fronte anche il talentino classe 1998, Kylian Mbappè. Il giovanissimo attaccante dei monegaschi ha stupito tutti in questa stagione realizzando la bellezza di 23 reti in 37 apparizioni stagionali tra campionato e coppe. Con l'ultimo centro rifilato al Lione, le reti in Ligue 1 sono ben 14 a solamente 18 anni e 4 mesi. Un vero e proprio record considerando che mai nessuno nel XXI secolo aveva segnato così tanto nei 5 maggiori campionati europei a quella tenera età. Tutti fattori che fanno di Kylian Mbappè un vero e proprio astro nascente del calcio europeo, nonché prossima stella da acquistare ad ogni costo nelle prossime sessioni di calciomercato.

Bomba dalla Francia: Mbappè e il sogno bianconero

Nei mesi scorsi anche la Juventus sembrava aver mostrato interesse per Mbappè ma il prezzo proibitivo proposto dal Monaco ha congelato i bollenti spiriti. Le ultime notizie di calciomercato Juventus però sembrano riportare in auge il nome del fenomeno classe 1998 ambito per la verità da tutta Europa, come dimostra anche il forte interesse del Real Madrid. Rimbalza però dalla Francia l'ipotesi di un forte accostamento anche alla Vecchia Signora, che sarebbe rimasta stregata dalla classe di Mbappè che soprattutto in Champions League ha messo in luce il proprio potenziale. Gli uomini di mercato bianconeri si erano infatti già mossi nella prima parte di stagione, quando il prezzo del talento transalpino sfiorava ancora vette abbordabili. Oggi però con l'esplosione di Mbappè il cartellino è volato alle stelle ma stando a quanto scritto da 'L'Equipe' che ha approfondito il tema con l'operatore di mercato, Fabrizio Ferrari, ci sarebbe due possibilità di vederlo in bianconero. Ferrari ha infatti dichiarato: "In Italia il Napoli può investire 50 milioni per un giocatore, così come il Milan. Ma 100 milioni non possono che essere spesi che dall'Inter o dalla Juve considerando il loro potere economico. Ma non vedo come la Juve possa esporsi ora. Potrebbe farlo solo se vincesse la Champions League e vendesse Higuain nel caso in cui volesse andare in Cina". Tra presente e futuro, sogno e realtà: la caccia a Kylian Mbappè è aperta.