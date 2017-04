Sampdoria, Giampaolo: "Se Schick vale una big? Parlano i numeri. L'obiettivo..."

26/04/2017 11:55

SCHICK SAMPDORIA / L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha dichiarato a 'Tuttosport' a proposito di Schick, nel mirino di Inter e Juventus, e Muriel: "Quando è arrivato Schick era ancora un giovane calciatore, ora ha acquisito la struttura di giocatore serio. Era bravo tecnicamente, ma in modo ludico, fine a se stesso. Ha fatto miglioramenti straordinari. Se vale una big? Per lui parlano i numeri, 10 gol, L'obiettivo è dare continuità. Muriel? Me l'avevano dipinto come uno anarchico, indolente. Oggi posso dire che è tutto il contrario".

S.D.