Milan, troppe dormite difensive: Montella deve intervenire

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

26/04/2017 11:40

MILAN NEWS MONTELLA / Siamo arrivati a un punto cruciale della stagione, dove ogni passo falso può costare caro. E il Milan con la sconfitta in casa contro l'Empoli rischia di aver compromesso in parte l'accesso diretto alla prossima Europa League. Poca concretezza in fase offensiva, nonostante le tante occasioni create, e disattenzioni clamorose in difesa, con gol arrivati su errori dei singoli e altri evitati solamente grazie a Gianluigi Donnarumma in azione di contropiede che hanno sorpreso la retroguardia rossonera. E' già capitato nel corso della stagione e con una trasferta insidiosa come quella di domenica a Crotone bisognerà evitare nuovi errori. C'è il forte rischio di salutare l'obiettivo Europa, anche perché dopo arriveranno sfide più impegnative contro Roma e Atalanta.

Milan, Montella e una fase difensiva da sistemare

Il Milan in questa stagione ha la quarta difesa del campionato di Serie A con 37 reti subite, come l'Atalanta. Un dato non negativo visto così, ma che però è fatto da diversi errori compiuti a livello difensivo. Spesso si è trattato di singoli sbagli, come marcature sbagliate e distrazioni. Ad esempio contro l'Empoli i due centrali difensivi sono stati colpevoli su entrambi i gol per non aver ben controllato il loro diretto avversario in area. Però bisogna anche dire che quando la squadra si sbilancia in avanti, troppe volte rischia di essere infilata in contropiede e non sempre Donnarumma può compiere miracoli. Serve maggiore equilibrio.

Vincenzo Montella deve intervenire. Sia a livello mentale nello spingere i propri giocatori ad avere un approccio più attento in campo e sia a livello tattico, sistemando qualcosa nell'impianto di gioco e magari cambiando pure qualche uomo. Ad esempio la rinuncia ad un mediano di rottura come Juraj Kucka a volte è poco consigliata. Vero è che lo slovacco non è nel suo miglior momento di forma, però ha caratteristiche uniche nell'organico del Milan e può dare equilibrio in campo. L'ex Genoa è un buon interditore e ha mezzi fisici di rilievo. Difficile rinunciarvi. Dalle ultime news Milan risulta che a Crotone dovremmo rivedere Manuel Locatelli titolare al posto dello squalificato Josè Ernesto Sosa. Il 19enne di Lecco sembrava in ripresa ultimamente e forse contro l'Empoli sarebbe stato opportuno dargli fiducia, sfruttando la sua freschezza e le sue qualità tecniche. Sosa sta faticando fisicamente negli ultimi tempi e non regge 90 minuti.

Montella deve rivedere un po' di cose, dunque, nel corso della settimana. Attualmente è costretto a cercare di fare il meglio che può con l'organico a disposizione, in attesa che il calciomercato estivo gli porti quei rinforzi che possono consentirgli di mettere meglio in pratica la sua filosofia di calcio, con uno sviluppo della manovra più corale che con gli interpreti attuali non si può fare. E sul piano difensivo serviranno dei giocatori più bravi nel rimanere concentrati nell'arco dei 90 minuti. Adesso ce n'è più di qualcuno che si concede evitabili e fatali black-out.