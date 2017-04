Calciomercato Napoli, anche il Milan su Ghoulam. Ma la cessione all'estero è preferibile

Gennaro Arpaia (@gennarojenius9)

26/04/2017 14:00

CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM MILAN / Il suo futuro è ormai annunciato. Faouzi Ghoulam ed il Napoli non sembrano più poter continuare insieme e l'algerino, arrivato ormai più di tre anni fa nella sessione di calciomercato invernale dalla Francia, è pronto a salutare l'azzurro con il contratto in scadenza nel 2018. Il Napoli non può permettersi di perderlo a costo zero tra un anno e, vista la non volontà di rinnovare del ragazzo, farà cassa in estate rituffandosi su nuovi prospetti. Per Ghoulam, però, non ci sono così tante opzioni: l'esterno classe '91 ha fatto bene negli ultimi anni napoletani, ma il costo è elevato e l'addio all'Italia, oltre che al Napoli, potrebbe sembrare scontato.

Il Milan vuole Ghoulam, ma De Laurentiis preferisce una cessione all'estero

Per tenerlo in Serie A servirebbero soldi freschi. Quelli che, ad esempio, potrebbe avere il Milan: secondo alcune voci di mercato, infatti, il terzino algerino sarebbe seguito con interesse dalla nuova società rossonera nata con l'avvento dei cinesi. La prossima estate De Sciglio - seguito anche dal Napoli - potrebbe salutare e Ghoulam sarebbe perfetta alternativa per la squadra di Montella. Il calciomercato Napoli si arricchirebbe così di una importante cessione, ma probabilmente ad una diretta concorrente della prossima Serie A: nonostante le avances, infatti, che arrivano da Milano, la società di Aurelio De Laurentiis preferirebbe vendere all'estero il ragazzo. Gli interessamenti arrivati riguardano la Francia, con il PSG che aveva preso informazioni su di lui qualche mese fa, o dalla Spagna, con l'Atletico Madrid di Simeone che l'avrebbe portato molto volentieri nella capitale spagnola.