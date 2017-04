DIRETTA Roma, scarpini speciali per Totti: "Oro, prezioso e splendente come la Squadra"

dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)

26/04/2017 11:30

SCARPINI TOTTI / Francesco Totti presenta questa mattina in piazza San Lorenzo in Lucina gli scarpini Tiempo Totti X Roma, che la Nike ha pensato per celebrare i suoi 25 anni di carriera: "Quando ho pensato ad una scarpa che potesse rispecchiare i miei 25 anni di carriera ho subito pensato all’oro. Oro, prezioso e splendente come la mia Squadra e la mia Città. Questa scarpa doveva racchiudere tutti i miei valori: la Famiglia, la Roma e Roma. Nike ha subito capito come realizzarla nel modo migliore. Sono onorato di poterla indossare ma soprattutto di poterla rendere disponibile a tutti i tifosi e agli appassionati. Per renderla ancora più preziosa sarà in edizione limitata: solo 2.500 pezzi, perché deve essere qualcosa di unico che possa rimanere in eterno" le sue parole. Calciomercato.it sta seguendo in diretta l'evento.

In diretta Facebook sul profilo del giornalista 'Mediaset' Pardo, Totti ha dichiarato: "Speravo di poter fare quello che ho fatto in questi anni, era un sogno che ho realizzato. Il pallone è sempre stato il mio divertimento, la mia passione. Quando un intero stadio, anche il pubblico avversario, ti applaude, sono gesti che rimangono dentro. Il calciatore con cui mi sono divertito di più? E' Antonio Cassano. Uno con cui mi sarebbe piaciuto giocare? Ronaldo, il Fenomeno. Il rigore di Grosso contro l'Australia? Lì per lì speravo non fischiasse l'arbitro (ride, n.d.r.)... Carbonara o Amatriciana? Non ci crederete, ma a me la cucina romana non fa impazzire. Mio figlio Cristian? La decisione di diventare calciatore spetta a lui, io rispetterò la sua decisione e gli dirò le cose come stanno. Il derby? E' una partita dversa da tutte le altre, da giocare sempre col massimo rispetto perché ci sono anche amici che giocano sull'altra sponda".

S.D.