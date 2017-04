Serie B, la 'Flop 11' della 38a giornata: Cragno che papera, Vignali da rosso

Marco Orrù

26/04/2017 16:16

SERIE B FLOP 11/ Per le news Serie B ecco la 'Flop 11' della 38a giornata del campionato cadetto: Avellino, Entella e Pisa tra le squadre che sono andate peggio in questo turno. Male anche il Benevento con Cragno, che stavolta finisce sul banco degli imputati.

FLOP 11 della 38esima giornata di Serie B

Ecco i peggiori di Calciomercato.it:

CRAGNO (Benevento): Il portiere di proprietà del Cagliari è tra i migliori del campionato nel suo ruolo, ma col Cesena una sua papera spiana la strada alla goleada bianconera.

LUCIONI (Benevento): Giornata negativa per il giovane difensore che commette una serie di errori sia in anticipo che in chiusura.

VIGNALI (Spezia): La poca esperienza lo porta a commettere molti errori in fase difensiva e falli ingenui ed inutili.

DJIMSITI (Avellino): Il centrale albanese trova un attaccante di razza sulla sua strada come Cacia e va in enorme difficoltà.

DEL FABRO (Pisa): Il fallo di mano che regala un rigore alla Pro Vercelli è di un'ingenuità imperdonabile.

TREMOLADA (Entella): Il trequartista dei liguri è in calo, così come tutta la squadra. Contro il Latina è risultato nuovamente inesistente.

PERALTA (Pisa): L'ex Fiorentina viene schierato da titolare da Gattuso per dare qualità al centrocampo nerazzurro, ma l'intento non riesce.

LEDESMA (Ternana): Il leader della formazione umbra, dopo un periodo positivo, naufraga contro i giovani del Brescia che lo sovrastano.

CAPUTO (Entella): Per una volta l'attaccante della Virtus fa flop: sbaglia un paio di gol e inevitabilmente la squadra di Breda esce sconfitta.

GALANO (Bari): Contro la Salernitana la squadra pugliese non conclude mai in porta, e più che Maniero, tra i flop finisce Galano che non fornisce nessun tipo di assistenza al compagno di reparto.

VERDE (Avellino): Senza il gemello Ardemagni va in difficoltà, in un match dove tutti i biancoverdi sbagliano completamente.

ALL. BARONI: La corsa ai playoff del Benevento si arresta pesantemente contro il Cesena: 4 gol presi in un tempo solo, sono veramente da squadra in corsa per andare in Serie A.

(4-3-3): Cragno; Lucioni, Vignali, Djimsiti, Del Fabro; Tremolada, Peralta, Ledesma; Caputo, Galano, Verde. All.: Baroni.