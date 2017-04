Newcastle, Atsu pronto all'addio al Chelsea

27/04/2017 02:09

NEWCASTLE CHELSEA ATSU / Al termine della stagione Christian Atsu potrebbe diventare a tutti gli effetti un calciatore del Newcastle, con il club di Benitez che spenderà circa 7.5 milioni di euro per il primo acquisto per il ritorno in Premier League.

L'esterno ghanese non è riuscito a imporsi al Chelsea ma, con 4 reti e 3 assist, ha saputo dare il meglio sotto la guida dell'ex tecnico del Napoli. Come riportato da 'ESPN', una settimana circa dopo il termine della stagione, i due club si incontreranno per definire l'accordo.

L.I.