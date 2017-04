Calciomercato Juventus, Allegri resta e rinnova: l'annuncio a fine stagione

Raffaele Amato

26/04/2017 11:12

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Il futuro di Massimiliano Allegri sarà ancora alla Juventus. Secondo 'La Stampa', che conferma indiscrezioni già in circolo da tempo, il tecnico toscano resterà alla guida della squadra bianconera rinnovando anche per altre due stagioni - ovvero fino al 2020 - l'attuale contratto in scadenza nel 2018. L'accordo sarebbe già stato raggiunto, ma sia il club che il quasi 50enne allenatore vogliono aspettare la conclusione di una stagione finora perfetta - l'obiettivo è il Triplete per ora riuscito, in Italia, solo all'Inter - prima di rendere ufficiale il tutto.

Calciomercato Juventus, futuro Allegri: Barcellona e Arsenal non mollano

Allegri e la Juventus sono, quindi, destinati a portare avanti un ciclo iniziato tre anni fa dopo il sorprendente addio di Antonio Conte. A meno che, anche con rinnovo portato a termine, non tornassero alla carica per il livornese Arsenal e, soprattutto, Barcellona. Mentre i 'Gunners' sembrano intenzionati a confermare Wenger per i prossimi due anni, i blaugrana - eliminati proprio dall'ex Milan nei quarti di Champions League - invece non hanno ancora sciolto le riserve in merito all'erede di Luis Enrique. L'ala, per così dire, catalana e tradizionalista del club spinge per una soluzione interna (nello specifico per Unzué, attuale assistente proprio dell'allenatore con un passato sulla panchina della Roma, ndr) o per un allenatore comunque spagnolo. Invece quella 'legata' a Braida per uno straniero, con Allegri che figura certamente in prima fila. Se Bartomeu dovesse dare ascolto a quest'ultima, il futuro del mister e della stessa Juve - magari dopo aver festeggiato in quel di Cardiff - potrebbero anche prendere strade diverse, anche se allo stato attuale appare una situazione di difficile realizzazione.