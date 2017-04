Calciomercato Juventus, scambio shock col Real per Dybala: tutto rinviato

Gennaro Arpaia (@gennarojenius9)

26/04/2017 11:22

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA JAMES MORATA / Quando con i tuoi gol stendi il Barcellona e lo elimini dalla corsa Champions, allora devi per forza entrare nei radar di calciomercato del Real Madrid. Ma, in realtà, Paulo Dybala l'aveva già fatto, apprezzato dai castigliani per la sua qualità già prima della doppia sfida tra Juventus e catalani. Oggi il talento argentino di casa a Vinovo è seguito in tutto il mondo: i maggiori club europei vorrebbero strapparlo ai bianconeri, ma sanno che sarà praticamente impossibile e quindi devono inventarsi qualcosa di davvero interessante. Tipo la formula che avrebbe trovato il Real Madrid, che dalla Spagna raccontano molto interessato alle gesta di Dybala e pronto a farsi sotto già in estate.

Il Real scuote il calciomercato Juventus: James e Morata per Dybala

Il ciclo di Dybala alla Juve è cominciato solo due estati fa ed è destinato a continuare almeno per un'altra stagione. Tutto ciò sebbene in ballo ci siano affari importanti con nomi rilevanti, affari che potrebbero far sussultare il prossimo calciomercato Juventus. Dalla Spagna, infatti, rimbalzano voci davvero clamorose: i blancos starebbero pensando di mettere sul piatto nomi importanti. Il primo sarebbe quello di James Rodriguez, il colombiano ormai fuori dai piani di Zidane e già da qualche mese in cerca di sistemazione alternativa. L'altro è quello di Alvaro Morata, uno che alla Juve ci è già passato lasciando il segno e che a Torino accoglierebbero nuovamente a braccia aperte. Non è la prima volta che vengono fuori voci così roboanti: lo scambio Morata e James per Dybala è già stato rilanciato qualche giorno fa, ma si continua a discuterne. Anche perché proprio Rodriguez è un vecchio pallino della Juve, che sarebbe disposta a trattarlo anche a latere della questione Dybala, in una situazione che preveda altri scambi oppure soltanto un (ingente) esborso economico. In ogni caso Dybala, dopo il faraonico rinnovo di due settimane fa, ha tutta l'intenzione di restare a Torino e la Juve ha tutta l'intenzione di riconfermarlo. Almeno per questa sessione appare davvero difficile che i bianconeri si privino dell'argentino. Ma il mercato batte sentieri imperscrutabili e quindi chissà che da qui a un anno, con tutti i tasselli al posto giusto, il super scambio non si possa fare, pur con contropartite tecniche differenti. L'interesse del Real c'è, e non si fermerà certo dopo una stagione, perché in molti già pronosticano a Dybala un futuro da Pallone d'Oro, ma non solo per questo. Calciatori in grado di stendere da soli il Barça non ce ne sono poi tantissimi e quando li trovi è bene corteggiarli finché non riesci a prenderli.

