Psg, Emery non convinto da Kurzawa: Jordi Alba nel mirino

26/04/2017 10:52

PSG JORDI ALBA BARCELLONA / Quest'estate il contratto di Maxwell andrà in scadenza e, allo stato attuale, pare difficile ipotizzare un suo rinnovo con il Psg. Stando a quanto riportato da 'France Football', il club parigino sarebbe dunque alla ricerca di un sostituto, con Jordi Alba divenuto un obiettivi primario per il prossimo mercato.

Emery non sarebbe del tutto convinto dalle prestazioni offerte da Kurzawa e, nonostante il club continui a tenere d'occhio Rodriguez del Wolfsburg, Jordi Alba resta la sua prima scelta. Non è detto però che il calciatore accetti di dire addio al Barcellona. Luis Enrique ha infatti annunciato il suo addio e Alba, che ha un contratto fino al 2020, vorrebbe attendere il nuovo nome per la panchina blaugrana, prima di prendre qualsiasi decisione sul futuro. Il Psg intanto non è il solo club interessato e, se dovesse davvero aprirsi una trattativa per la cessione, dovrà lottare con il Manchester United di Mourinho.

L.I.