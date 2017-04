Calciomercato Juventus, la moglie di James Rodriguez e gli indizi sul futuro

26/04/2017 10:54

CALCIOMERCATO JUVE JAMES RODRIGUEZ - Come già raccontato, James Rodriguez potrebbe essere 'costretto' a lasciare il Real Madrid, visto il vicino rinnovo di contratto di Isco e la conferma di Asensio che non lasciano molto spazio al colombiano. Del futuro del calciatore ha parlato anche la moglie, Daniela Ospina: "E' una decisione personale - ha detto a 'La Sexta - E' molto contento, ma quando sarà il momento di prendere una decisione lo farà. In caso contrario, penso che qui sarà contento. Non posso assicurare nulla, ma James vuole continuare a giocare nel Real Madrid". Rodriguez, 25 anni, è accostato con insistenza a Juventus, Milan e Inter.

A.L.