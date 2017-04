Calciomercato Napoli, Ricardo Rodriguez si può: lo conferma l'agente

Emanuele Catone (@CatoneEmanuele)

26/04/2017 11:41

CALCIOMERCATO NAPOLI RODRIGUEZ / Il Napoli è ancora in lotta per il secondo posto in classifica che significherebbe accesso diretto alla prossima Champions League senza passare dai preliminari che potrebbero costare caro nel corso della stagione. Dopo il pareggio del Napoli contro il Sassuolo, gli azzurri si sono allontanati dalla Roma, ora distante quattro punti grazie alla vittoria per 4-1 in casa del Pescara. La società partenopea guarda però anche alla prossima stagione: bisogna migliorare la rosa per conquistare dei trofei, e per farlo occorre guardare con attenzione al calciomercato. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli andrà alla ricerca di un portiere, un difensore, un centrocampista ed un esterno offensivo: un elemento per ruolo, quindi, per essere competitivi su tutti i fronti.

Calciomercato Napoli, per la fascia sinistra spunta Ricardo Rodriguez

Per quanto riguardo il reparto arretrato, il calciomercato Napoli sonderà il terreno prevalentemente per portare all'ombra del Vesuvio un terzino di fascia mancino. Faouzi Ghoulam non rinnoverà il suo contratto con gli azzurri e in estate sarà venduto al miglior offerente. Sono diversi i nomi sulla lista del ds partenopeo: da De Sciglio a Conti, per restare in Italia, fino a Grimaldo e Ricardo Rodriguez per guardare all'estero. Proprio sul terzino di proprietà del Wolfsburg, l'agente è uscito allo scoperto dichiarando che la destinazione Napoli sarebbe gradita al suo assistito e che sarebbe un grande passo avanti per la sua carriera. Il difensore svizzero ha il contratto in scadenza nel 2018 come Ghoulam, e vorrebbe provare nuove avventure. Con la squadra partenopea andrebbe a giocare in Champions League e lotterebbe per traguardi difficili anche da pensare attualmente con la maglia del Wolfsburg, che naviga dei bassifondi della Bundesliga. Dal canto suo, il Napoli acquisterebbe un giocatore di tutto rispetto, ottimo in fase difensiva ma anche specialista dagli undici metri e in generale nei calci piazzati. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni (clausola rescissoria di 22 milioni di euro), una cifra facilmente raggiungibile dagli azzurri in caso di cessione di Ghoulam.