26/04/2017 10:40

CALCIOMERCATO JUVENTUS ORSOLINI / La Juventus studia il futuro di Riccardo Orsolini, già acquistato in vista della prossima stagione: l'attaccante ora all'Ascoli - si legge su 'Tuttosport' - potrebbe essere girato in prestito al Sassuolo, principale accreditata nella corsa al giocatore.

S.D.