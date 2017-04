DIRETTA Bundesliga, Wolfsburg-Bayern Monaco 0-0: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

29/04/2017 18:30

DIRETTA WOLFSBURG BAYERN MONACO LIVE / Il big match della 31esima giornata della Bundesliga tedesca mette di fronte Wolfsburg e Bayern Monaco. Sfida delicata per gli uomini di Jonker, a caccia di punti per evitare lo spareggio retrocessione, mentre quelli di Ancelotti hanno già iniziato il conto alla rovescia verso il titolo. Calciomercato.it vi offre il match della 'Volkswagen Arena' in tempo reale.

CLASSIFICA: Bayern 70, Lipsia 63, Borussia Dortmund 57, Hoffenheim 55, Hertha Berlino 46, Werder Brema 45, Friburgo 44, Colonia e Borussia Mönchengladbach 42, Schalke ed Eintracht 41, Bayer Leverkusen 36, Magonza, Wolfsburg e Amburgo 33, Augusta 32, Ingolstadt 29, Darmstadt 24.