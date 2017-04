Calciomercato Inter, dall'allenatore alla squadra: pronta l'ennesima rivoluzione

Raffaele Amato

26/04/2017 11:03

CALCIOMERCATO INTER SIMEONE / Dall'allenatore alla squadra. Nella prossima sessione di calciomercato l'Inter attuerà l'ennesima rivoluzione dal post Triplete ad oggi. Perché il gruppo Suning ha sì ridato nuovo potere economico al club, scemato negli ultimi anni di Moratti e nella triste e breve era targata Thohir, però allo stesso tempo ha aumentato la confusione se non addirittura l'improvvisazione in termini di progettualità.

Ecco perché c'è assoluto bisogno di una figura competente, autorevole e di riferimento per tutti, dai tifosi alla dirigenza che in questi anni - specie nell'ultimo - è stata sia vittima che complice del caos. Nel caso specifico, visto che in società non è previsto l'arrivo di un Dg di polso con competenze calcistiche, di un nuovo allenatore. Non di uno qualunque, di un top: Zhang Jindong o chi per lui aveva scelto Antonio Conte, ma più passano i giorni e più il salentino sembra orientato a rimanere - rinnovando il contratto con annesso aumento di ingaggio - alla guida del Chelsea. Così ha ripreso corpo la candidatura di Diego Simeone.

Calciomercato Inter, Simeone o Spalletti e mezza rosa in partenza

Stando agli ultimi rumors sul calciomercato Inter, per convincere il 'Cholo' a lasciare l'Atlético Madrid un anno prima della scadenza del suo contratto - facendogli rimangiare quanto detto e promesso ai tifosi 'Colchoneros' negli ultimi mesi - la proprietà nerazzurra sarebbe pronta a offrire più di 10 milioni di euro l'anno per le prossime quattro stagioni e carta bianca sul prossimo mercato. Risposta? Entro fine stagione, può darsi prima se Oblak e compagni uscissero dalla Champions League per mano del 'nemico' Real. L'Inter aspetta fiduciosa, ma in caso di risposta negativa non si farà trovare impreparata: l'alternativa principale a Simeone è Luciano Spalletti, che fra due mesi si libererà dalla Roma.

A prescindere da chi siederà sulla panchina, la rosa cambierà certamente fisionomia. Sulla lista dei partenti ci sono una decina di nomi: da Murillo a Nagatomo, passando per Biabiany, Palacio, Gabigol e Brozovic. Quest'ultimo, però, dovrebbe restare in caso di arrivo di Simeone, suo estimatore. Lo stesso dicasi di Perisic, anche se Suning una cessione importante potrebbe farla comunque per questioni di bilancio e per finanziare parte della prossima campagna di rafforzamento. Che comprende, almeno nelle intenzioni, nomi importanti: da Manolas a Marco Verratti, fino al pupillo del 'Cholo' Antoine Griezmann. Ma anche giovani italiani di sicuro talento, su tutti Domenico Berardi che è da tempo nei radar nerazzurri. Senza dimenticare Federico Bernardeschi, il numero 10 della Fiorentina nel mirino anche della Juventus e di alcuni top club europei.