Monaco-Juventus, Glik: "La foto col tackle su Giaccherini? Mi fanno ridere!"

26/04/2017 10:00

MONACO JUVENTUS GLIK / Kamil Glik, difensore del Monaco prossimo avversario della Juventus in Champions League, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Tuttosport':

OBIETTIVI MONACO - "Fin dall'inizio della stagione il nostro obiettivo era vincere un campionato che manca da 17 anni. (...) La Champions League è un'opportunità. Ora ce la vogliamo giocare per provare ad andare in finale. Non abbiamo pressioni".

LA JUVE - "Tutti, prima dei sorteggi, speravano di affrontare il Monaco, anche Manchester City e Borussia Dortmund ma poi abbiamo vinto noi. La Juventus è favorita sulla carta ma a decidere è solo il campo. Io credo a un Monaco in finale".

LA FOTO COL TACKLE SU GIACCHERINI - "Le polemiche mi fanno ridere. Non volevo caricare la partita, né fare polemica né provocare qualcuno. Era solo un mio ricordo di questa sfida. (...) Quando ho visto che ci avevano sorteggiato con la Juventus il cuore ha iniziato a battere veloce. E' una partita speciale".

MBAPPE' - "Se fai questi numeri a 18 anni, anche in Champions, vuol dire che siamo davanti a un calciatore eccezionale. Diventerà fra i più forti al mondo".

S.D.