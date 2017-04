26/04/2017 10:17

ARSENAL GIROUD MARSIGLIA - "Non ho ricevuto alcuna offerta dal Marsiglia e desidero che Olivier Giroud continui la sua carriera all'Arsenal"; parole e musica di Arsene Wenger. Il manager dei londinesi ha così risposto alle domande sul futuro del 30enne attaccante francese, accostato con insistenza all'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia in vista della prossima stagione.

A.L.