Calciomercato Inter, da Eder a Bernardeschi: il punto sull'attacco

Stefano Migheli

26/04/2017 10:17

CALCIOMERCATO INTER / Il ritiro punitivo servirà all'Inter per ritrovarsi e impegnarsi al massimo in vista della gara contro il Napoli, big match importantissimo per le residue speranze nerazzurre di agganciare l'Europa League. Se la squadra pensa al campo, la dirigenza - presente anch'essa nel ritiro - studia e osserva i giocatori che rimarranno e quelli che saranno ceduti nella prossima sessione di calciomercato per costruire la prossima stagione. Attraverso queste valutazioni, Ausilio e i suoi collaboratori si muoveranno di conseguenza per costruire un'Inter sempre più forte.

Calciomercato Inter, Mbappé destinato a restare un sogno

Uno dei reparti sui quali si dovrà migliorare in termini di qualità è l'attacco, visto che almeno 3 pedine - Eder, Palacio e Gabigol - dovrebbero andare via a fine stagione. Tra i giocatori più monitorati c'è senz'altro Schick della Sampdoria, conteso anche dalla Juventus. Alle prese con un rinnovo con allegata clausola, il club blucerchiato è pronto a cederlo al miglior offerente e alle condizioni migliori: la Juve sembra la favorita poiché sarebbe orientata a prenderlo e lasciarlo in prestito a Genova, magari inserendo qualche contropartita tecnica gradita al club ligure. Sul fronte Kylian Mbappé arrivano pessime notizie: il sogno di Suning sembra irrealizzabile perché il Monaco lo ha valutato 130 milioni di euro!

Per quanto riguarda Dries Mertens, sembrano esserci delle schiarite sulla sua permanenza a Napoli. De Laurentiis avrebbe messo sul piatto un quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione e clausola rescissoria da 18 milioni a partire dall'estate del 2018. Mertens sembra convinto a restare. Infine, anche per quanto riguarda Bernardeschi non arrivano buone notizie: nelle ultime ore la Fiorentina sembra aver offerto 2 milioni a stagione per 5 anni e la fascia da capitano, un'offerta che mira soprattutto alla sensibilità del ragazzo che potrebbe diventare il nuovo idolo incontrastato della piazza. A propendere per il si sarebbe anche il mancato inserimento della clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Più facile arrivare a Berardi, con il quale c'è già una bozza di accordo, mentre con il Sassuolo è già in piedi una trattativa che potrebbe vedere l'inserimento di alcune contropartite tecniche.