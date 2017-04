DIRETTA Liga, Real Madrid-Valencia: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

29/04/2017 15:15

DIRETTA REAL MADRID VALENCIA LIVE / Dopo il turno infrasettimanale, è già tempo di tornare in campo per il Real Madrid. Nel match valido per la 35esima giornata della Liga spagnola, la squadra di Zidane ospita il Valencia che all'andata riuscì ad imporsi 2-1 ma che non ha più niente da chiedere a questo campionato. Calciomercato.it vi offre il match del 'Santiago Bernabeu' in tempo reale.

CLASSIFICA: Barcellona 78, Real Madrid78, Atletico Madrid 68, Siviglia 68, Villarreal 63*, Real Sociedad 61*, Athletic Bilbao 59, Eibar 51, Espanyol 50,Alaves 45, Celta Vigo 44, Valencia 40, Las Palmas 39, Malaga 39, Betis 37, Deportivo la Coruna 31, Leganes 30, Sporting Gijon 24*, Granada 20*, Osasuna 18.

*Una partita in più