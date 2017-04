Calciomercato Torino, sondaggio per Sirigu: duello con Bayern e Napoli

26/04/2017 09:31

CALCIOMERCATO TORINO SIRIGU / Il Torino, in attesa di novità sul fronte Joe Hart, valuta le alternative: secondo quanto scritto sull'edizione odierna di 'Tuttosport', il club granata ha effettuato un sondaggio per Salvatore Sirigu, portiere attualmente in prestito all'Osasuna ma legato al Paris Saint-Germain da un contratto fino al 2018. Il 'Toro' ha messo sul piatto un contratto biennale, ma c'è da superare la concorrenza di Bayern Monaco e Napoli (che segue anche Szczesny).

S.D.