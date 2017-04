Calciomercato, attento Barcellona: il Monaco ti soffia Mboula

26/04/2017 09:28

BARCELLONA MBOULA MONACO - Il Monaco si inserisce prepotentemente nella corsa Jordi Mboula. Il 18enne prodotto del vivaio del Barcellona potrebbe diventare uno dei calciatori più ricercati sul calciomercato internazionale. Dopo l'offerta importante del Borussia Dortmund, ecco il forte interessamento del Monaco. Stando a quanto riportato da 'Sport', l'entourage dell'eclettico attaccante spagnolo ha incontrato i dirigenti del club monegasco. Un incontro positivo, anche se nulla è stato siglato. Ma le parti potrebbero rivedersi a breve, anche perché il calciatore potrebbe trovare spazio in prima squadra sin da subito, cosa difficile nel Barcellona. Mboula è in scadenza di contratto con i catalani nel 2018 e la sua clausola rescissoria è pari a 3 milioni di euro: una cifra davvero bassa per un calciatore considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama mondiale.

A.L.