CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - Calciomercato Milan, Bernat per la fascia sinistra

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

26/04/2017 09:59

CALCIOMERCATO MILAN BERNAT / Una delle priorità del prossimo calciomercato Milan estivo sarà l'acquisto di un nuovo terzino sinistro. Nessuno degli interpreti attualmente in squadra ha convinto Vincenzo Montella e la società. Mattia De Sciglio potrebbe non rinnovare il contratto ed essere venduto, mentre Luca Antonelli e Leonel Vangioni sono considerati solamente riserve e uno dei due può partire nella prossima finestra del calciomercato. Arriverà un rinforzo sulla corsia mancina difensiva. Nelle intenzioni di Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone l'innesto sarebbe dovuto essere Sead Kolasinac, in scadenza di contratto con lo Schalke 04 e bloccato per un periodo. Ma il bosniaco con passporto tedesco ha ricevuto ricche offerte dalla Premier League, in particolare dall'Arsenal, e deve ancora decidere il proprio futuro. Nel frattempo in casa Milan si valutano alternative.

Calciomercato Milan, Bernat 'regalo' di Ancelotti?

Uno dei nomi accostati al 'Diavolo' è quello di Juan Bernat, terzino in forza al Bayern Monaco dall'estate 2014. Dopo una prima stagione da titolare in Baviera, prima Pep Guardiola (che lo aveva voluto) e poi Carlo Ancelotti hanno finito per non considerarlo più un elemento centrale del progetto. Il 24enne spagnolo ha avuto sempre meno spazio. In questa stagione 21 presenze: solo 14 da titolare. Con un concorrente come David Alaba sarebbe difficile per quasi chiunque potersela giocare per un posto dal primo minuto.

Bernat può lasciare il Bayern Monaco a fine stagione. Il suo valore di mercato si aggirai attorno ai 15 milioni di euro. Potrebbe essere un buon investimento per il club rossonero, che, magari, in sede di trattativa può anche strappare un pagamento dilazionato o un prestito con obbligo di riscatto. Il terzino classe 1993 cerca una squadra dove essere titolare e a Milano avrebbe il posto assicurato.

Lo spagnolo è cresciuto nel Valencia, dove è approdato alla giovanissima età di 7 anni. Ha fatto tutta la trafila nella cantera dei 'blanquinegros'. Nella stagione 2011/2012 è nella squadra B, ma si affaccia alla Prima Squadra esordendo il 27 agosto contro il Racing Santander. Alla fine saranno 10 le presenze per lui e nel 2012-2013 diventano 15, con tanto di primo gol in Coppa del Re. Dall'annata successiva Bernat si impone definitivamente. Dopo essere stato utilizzato soprattutto da esterno offensivo, viene adattato a terzino sinistro per sopperire alla partenza di Aly Cissokho e in quella posizione finalmente esplode. A fine anno sono 49 le presenze, a cui aggiungere il primo gol nella Liga (24 novembre 2013 all'Elche) e il primo in Europa League (contro il Basilea nei Quarti). Le sue prestazioni attirano l'attenzione di diversi club, ma la spunta il Bayern Monaco di Guardiola versando 10 milioni nelle casse del Valencia.

Bernat, nato come esterno offensivo, si è ben adattato al ruolo di terzino in questi anni. Garantisce ottima spinta offensiva, ma è anche puntuale nei ripiegamenti difensivi. Essendo veloce, non è facile da superare nell'uno contro uno. Abile nel dribbling e negli inserimenti, possiede una buona precisione al momento di crossare verso l'area. Sa essere devastante in accelerazione e servire con qualità i compagni. Non è particolarmente dotato fisicamente (170 cm per 67 cm), ma copre tutta la fascia senza problemi. Per il Milan sarebbe un ottimo innesto. Ovviamente bisognerà vedere cosa deciderà di fare il Bayern Monaco e quali altre offerte arriveranno. Pure Bernat non è insensibile alla musichetta della Champions League e i rossoneri per la prossima stagione non possono offrire, a lui e ad altri giocatori di rilievo, questa possibilità. Ostacolo non da poco, ma presentando un progetto serio e importante si potrebbero scavalcare alcuni problemi. Dipenderà molto dalla nuova società milanista.