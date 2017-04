Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Murillo

26/04/2017 09:39

CALCIOMERCATO ROMA MURILLO / Con Kostas Manolas sempre più lontano da Roma e nel mirino dell'Inter e non solo, il nuovo direttore sportivo giallorosso Monchi è già al lavoro per regalare al club capitolino un rinforzo per la difesa.

Tra i profili nel mirino del calciomercato Roma ha riacquistato punti nelle ultime ore Jeison Murillo, che quest'anno sta faticando non poco a trovare spazio con continuità agli ordini dell'allenatore dell'Inter Stefano Pioli. Il club nerazzurro, come accennato poc'anzi, è alla ricerca di un nuovo acquisto in difesa ed è pronto a liberare il centrale colombiano, valutato attorno ai 15 milioni di euro.

A fine marzo, lo stesso Murillo ha commentato le voci su un interesse della Roma nei suoi confronti: "Non è arrivata alcuna offerta dalla Roma. La mia famiglia è contenta di stare a Milano, per quanto mi riguarda ho un contratto fino al 2020. Rinnovo vicino? Questo non lo so, comunque io spero di far parte dell'ambizioso progetto della proprietà. Nelle ultime partite non sono sceso in campo dal primo minuto, però io continuo a lavorare lo stesso per cercare di migliorare e arrivare alla forma migliore rispettando sempre le decisioni di Pioli".

Calciomercato Roma, le linee guida di Monchi per il futuro

Appena insediatosi come nuovo direttore sportivo della Roma, Monchi ha dichiarato: "L'obiettivo è cercare di consolidare la Roma non soltanto ai vertici del calcio italiano, dove già si trova, ma anche nella élite del calcio europeo. È stato l'interesse mostrato dal club e la determinazione nel volermi qui. E poi il club in quanto tale: un club che a mio avviso si adatta perfettamente al mio modo di lavorare. Un club che vuole crescere, ambizioso e che vuole lottare per traguardi importanti, una città magnifica, una tifoseria molto importante. Credo che ci siano tutti i presupposti per poter lavorare bene. Credo che la Roma abbia già costruito molto, bisogna però continuare a costruire e sono convinto che con una buona programmazione, con le persone e le infrastrutture di cui la Roma è dotata, si possano raggiungere obiettivi importanti".

S.D.